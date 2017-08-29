Ким Чен Ын стал отцом в третий раз
29 августа 2017, 20:20
Он появился на свет около полугода назад, но данные об этом появились только теперь.
У лидера КНДР Ким Чен Ына родился третий ребенок, передает Лента.ру.
По имеющейся информации, новорожденный — мальчик. Он появился на свет около полугода назад, но данные об этом появились только теперь.
Daily Mail отмечает, что супруга Ким Чен Ына — Ли Соль Чжу — в прошлом году перестала появляться на публике, что породило слухи о ее беременности.
Ким Чен Ын и популярная северокорейская певица Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. По неподтвержденным сведениям, у пары уже есть две дочери: первая появилась на свет спустя год после свадьбы, а вторая — в 2013-м. При этом в 2013 году мировые СМИ, в том числе The Telegraph, распространяли версию о том, что первую девочку родила не Ли Соль Чжу, а другая женщина. Объяснялось это тем, что в 2010 году первая леди выступала с концертами, и будучи в положении на сцену она бы не вышла.
Фото: KCNA / Globallookpress.com
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