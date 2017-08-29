Кайрат Ералиев обеспечил Казахстану вторую медаль чемпионата мира-2017
29 августа 2017, 20:39
Ранее в полуфинал турнира пробился казахстанец Жомарт Ержан (49 кг).
В четвертьфинале чемпионата мира-2017 по боксу в Гамбурге свой бой провел казахстанец Кайрат Ералиев в весовой категории до 56 килограммов, пишет Sports.kz.
Его соперником был Омар Эль-Хаг из Германии. Представитель нашей страны был значительно сильнее — 5:0. Следующий бой в полуфинале Ералиев проведет 31 августа.
Ранее в полуфинал турнира пробился казахстанец Жомарт Ержан (49 кг).
Фото: sports.kz
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