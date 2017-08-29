Кайрат Ералиев обеспечил Казахстану вторую медаль чемпионата мира-2017

29 августа 2017, 20:39

Ранее в полуфинал турнира пробился казахстанец Жомарт Ержан (49 кг).

В четвертьфинале чемпионата мира-2017 по боксу в Гамбурге свой бой провел казахстанец Кайрат Ералиев в весовой категории до 56 килограммов, пишет Sports.kz.

Его соперником был Омар Эль-Хаг из Германии. Представитель нашей страны был значительно сильнее — 5:0. Следующий бой в полуфинале Ералиев проведет 31 августа.

Ранее в полуфинал турнира пробился казахстанец Жомарт Ержан (49 кг).


Фото: sports.kz

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