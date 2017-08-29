Кайрат Ералиев обеспечил Казахстану вторую медаль чемпионата мира-2017

В четвертьфинале чемпионата мира-2017 по боксу в Гамбурге свой бой провел казахстанец Кайрат Ералиев в весовой категории до 56 килограммов, пишет Sports.kz





Его соперником был Омар Эль-Хаг из Германии. Представитель нашей страны был значительно сильнее — 5:0. Следующий бой в полуфинале Ералиев проведет 31 августа.





Ранее в полуфинал турнира пробился казахстанец Жомарт Ержан (49 кг).







