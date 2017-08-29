Собчак разозлилась на пассажиров бизнес-класса из-за тайной съемки ее сына
29 августа 2017, 20:51
Сотрудники «Ты не поверишь!» также установили камеру у дома Виторганов в Юрмале и наблюдали за тем, кто еще их навещал.
Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в Instagram на пассажиров рейса, которым ее муж, актер Максим Виторган, вместе с их сыном Платоном летел на отдых в Латвию. Один из путешественников тайно снимал, как Виторган играет с ребенком в бизнес-классе. Вскоре видеозапись показали в программе «Ты не поверишь!» по НТВ, передает Лента.ру.
«Вот каким, интересно, надо быть человеком, чтобы долго и тщательно, исподтишка, снимать чужого ребенка? И ведь человек в бизнес-классе сидел, вроде в деньгах НТВ не так нуждался», — отметила ведущая.
Эпизод «Ты не поверишь!», посвященный отдыху семьи в гостях у родителей Виторгана в Юрмале, вышел в эфир НТВ в воскресенье, 27 августа. Репортеры отметили, что чета старается не демонстрировать лица своего первенца, однако, изучив видео с борта самолета, они пришли к выводу, что Платон — «в породу Виторганов». «Высокий лоб, как у отца, а нижняя часть лица — вылитый дед Эммануил», — заключают авторы программы.
Сотрудники «Ты не поверишь!» также установили камеру у дома Виторганов в Юрмале и наблюдали за тем, кто еще их навещал. Корреспондент расспросил Эммануила Виторгана и его жену Ирину Млодик о том, как они отдыхают всей семьей. Кроме того, репортеры нашли пожилую местную жительницу, которая пожаловалась на то, что Млодик «ходит полуголая» по городу (в купальнике и парео).
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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