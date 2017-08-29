Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Собчак разозлилась на пассажиров бизнес-класса из-за тайной съемки ее сына

29 августа 2017, 20:51

Сотрудники «Ты не поверишь!» также установили камеру у дома Виторганов в Юрмале и наблюдали за тем, кто еще их навещал.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась в Instagram на пассажиров рейса, которым ее муж, актер Максим Виторган, вместе с их сыном Платоном летел на отдых в Латвию. Один из путешественников тайно снимал, как Виторган играет с ребенком в бизнес-классе. Вскоре видеозапись показали в программе «Ты не поверишь!» по НТВ, передает Лента.ру.

«Вот каким, интересно, надо быть человеком, чтобы долго и тщательно, исподтишка, снимать чужого ребенка? И ведь человек в бизнес-классе сидел, вроде в деньгах НТВ не так нуждался», — отметила ведущая.



Эпизод «Ты не поверишь!», посвященный отдыху семьи в гостях у родителей Виторгана в Юрмале, вышел в эфир НТВ в воскресенье, 27 августа. Репортеры отметили, что чета старается не демонстрировать лица своего первенца, однако, изучив видео с борта самолета, они пришли к выводу, что Платон — «в породу Виторганов». «Высокий лоб, как у отца, а нижняя часть лица — вылитый дед Эммануил», — заключают авторы программы.

Сотрудники «Ты не поверишь!» также установили камеру у дома Виторганов в Юрмале и наблюдали за тем, кто еще их навещал. Корреспондент расспросил Эммануила Виторгана и его жену Ирину Млодик о том, как они отдыхают всей семьей. Кроме того, репортеры нашли пожилую местную жительницу, которая пожаловалась на то, что Млодик «ходит полуголая» по городу (в купальнике и парео).

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...