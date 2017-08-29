Сагинтаев рассказал, чем будут заниматься его новые заместители
29 августа 2017, 21:05
Указом президента Казахстана Ерболат Досаев и Аскар Жумагалиев назначены заместителями премьер-министра РК.
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтавев представил кабинету министров своих новых заместителей, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.
Сообщается, что Ерболат Досаев усилит экономический блок, в частности координацию реализуемого портфеля проектов по модернизации ключевых отраслей экономики. Аскар Жумагалиев будет курировать работу по цифровизации экономики, на повестке которой сейчас находится проект госпрограммы "Цифровой Казахстан".
Также премьер-министр страны подчеркнул, что глава государства поставил конкретные задачи перед правительством. В этой связи нужно учесть замечания, обеспечить выполнение всех поручений и сохранить текущую динамику роста экономики.
Фото: PrimeMinister.kz
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