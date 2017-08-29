Сагинтаев рассказал, чем будут заниматься его новые заместители

Сообщается, что Ерболат Досаев усилит экономический блок, в частности координацию реализуемого портфеля проектов по модернизации ключевых отраслей экономики. Аскар Жумагалиев будет курировать работу по цифровизации экономики, на повестке которой сейчас находится проект госпрограммы "Цифровой Казахстан".





Также премьер-министр страны подчеркнул, что глава государства поставил конкретные задачи перед правительством. В этой связи нужно учесть замечания, обеспечить выполнение всех поручений и сохранить текущую динамику роста экономики.



