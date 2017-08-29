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В Казахстане впервые пройдет съезд суверенных фондов

29 августа 2017, 21:23

Российский эксперт дал оценку предстоящему событию и работе "Самрук-Казына".

Научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг начал свой материал с того, что 6 сентября в Астане откроется ежегодный съезд глав суверенных фондов, где соберутся руководители госфондов со всей планеты, сообщает Zakon.kz.

«Фонд нацблагосостояния «Самрук-Казына» вошел в Международный форум суверенных фондов – мировую организацию, очень тщательно подходящую к принятию в свои ряды нового участника и скрупулезно отбирающую места встречи методом тайных голосований», - пишет он.

Гринберг проанализировал деятельность Фонда «Самрук-Казына» и программу трансформации, начатую в 2014 году.


«Судя по данным отчетности фонда, путь казахстанцы выбрали верный - финпоказатели компаний фонда за последние два года значительно выросли. Например, одна только чистая консолидированная прибыль фонда всего за два года с начала трансформации выросла на 90 процентов. Находящиеся под управлением фонда госкомпании, которые традиционно считались малоэффективными и негибкими, после непродолжительной реорганизации оказались лидерами в своих областях как по наращиванию чистой прибыли, так и по увеличению стоимости активов. Наши соседи показали: тащить бегемота из болота, то есть делать госкомпании эффективными, вполне возможно», - подчеркнул он.

Гринберг заявил, что России стоит присмотреться к Казахстана.


«Наши соседи показали: тащить бегемота из болота, то есть делать госкомпании эффективными, вполне возможно. Все логично - сингапурское экономическое чудо финансисты со всего мира уже видели и досконально его изучили. Пора внимательно посмотреть на казахстанское», - заключил эксперт.




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