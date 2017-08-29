Генсек ООН осудил ракетное испытание КНДР
29 августа 2017, 21:46
Гутерреш призвал правительство КНДР "полностью соблюдать свои международные обязательства и работать над открытием каналов коммуникации".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что проведенное КНДР накануне ракетное испытание подрывает региональную безопасность и возможность диалога, сообщает РИА Новости.
"Генеральный секретарь осуждает последний пуск баллистической ракеты КНДР в нарушение резолюций Совета Безопасности. Запуск подрывает региональную безопасность и стабильность и усилия по созданию возможностей для диалога", — говорится в распространенном во вторник заявлении.
Гутерреш призвал правительство КНДР "полностью соблюдать свои международные обязательства и работать над открытием каналов коммуникации".
В ночь на вторник КНДР выпустила ракету, которая, пролетев над территорией Японии, упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров.
Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. Впервые с апреля 2009 года, когда КНДР запустила спутник с ракетой "Тэпходон-2", полет ракеты проходил над территорией Японии. Военные считают, что выпущенная во вторник ракета с большой долей вероятности была баллистической ракетой "Хвасон-12". На территории Японии сработала система экстренного оповещения J-Alert.
Фото: AP Photo
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