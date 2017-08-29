Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Актау рискующий жизнью мужчина потушил пожар на балконе соседей

29 августа 2017, 21:53

Очевидцы происходящего сняли на видео, как мужчина из соседней квартиры перелез через балкон и принялся тушить пожар.

Очевидцы сняли на видео, как мужчина перелез через балкон и потушил огонь, вспыхнувший в квартире, расположенной на первом этаже дома №6Б в 11 микрорайоне Актау, передает Лада.kz.

Возгорание мусора на балконе в 6Б доме 11 микрорайона произошло сегодня, 29 августа, примерно в 16:20.

Очевидцы происходящего сняли на видео, как мужчина из соседней квартиры перелез через балкон и принялся тушить пожар. Справиться с огнем удалось до приезда пожарных.

- Там достаточно высоко, мужчина рисковал здоровьем, чтобы потушить пожар. Благодаря ему огонь не распространился, – рассказали очевидцы.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...