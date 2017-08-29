В Актау рискующий жизнью мужчина потушил пожар на балконе соседей
29 августа 2017, 21:53
Очевидцы происходящего сняли на видео, как мужчина из соседней квартиры перелез через балкон и принялся тушить пожар.
Очевидцы сняли на видео, как мужчина перелез через балкон и потушил огонь, вспыхнувший в квартире, расположенной на первом этаже дома №6Б в 11 микрорайоне Актау, передает Лада.kz.
Возгорание мусора на балконе в 6Б доме 11 микрорайона произошло сегодня, 29 августа, примерно в 16:20.
Очевидцы происходящего сняли на видео, как мужчина из соседней квартиры перелез через балкон и принялся тушить пожар. Справиться с огнем удалось до приезда пожарных.
- Там достаточно высоко, мужчина рисковал здоровьем, чтобы потушить пожар. Благодаря ему огонь не распространился, – рассказали очевидцы.
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