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Шнуров исполнил «Экспонат» перед попугаем

29 августа 2017, 22:18

Композиция пришлась птице по вкусу.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил в калининградском зоопарке перед самкой сине-желтого ары по кличке Моника. Видеозапись музыкального номера опубликована на YouTube-канале Калининград.Ru во вторник, 29 августа, передает Лента.ру.

Шнуров исполнил песню «Экспонат». В подписи к ролику отмечается, что Моника активнее всего реагирует на энергичные ритмы, поэтому композиция пришлась птице по вкусу.



В ноябре 2016 года Шнуров исполнил измененную песню «Музыка для мужика» перед Дмитрием Нагиевым, появившимся на репетиции «Ленинграда».

Фото: скриншот

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