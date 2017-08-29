Левит стал четвертым казахстанцем в полуфинале чемпионата мира-2017
29 августа 2017, 22:47
Его соперником был австралиец Джейсон Уотели.
В четвертьфинале чемпионата мира-2017 по боксу в Гамбурге свой бой провел казахстанец Василий Левит в весовой категории до 91 килограмма, пишет Sports.kz.
Его соперником был австралиец Джейсон Уотели. Левит был значительно сильнее — 5:0.Следующий бой Левит проведет 31 августа.
Ранее в полуфинал турнира пробились казахстанцы Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг).
Фото: sports.kz
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