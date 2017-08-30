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Американские СМИ сообщили о седьмом пропавшем из-за урагана "Харви"

30 августа 2017, 00:58

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви".

Полицейский в Хьюстоне стал 7-м пропавшим без вести в результате урагана "Харви", сообщает РИА Новости.

Тело офицера пока не найдено, и он пока официально числится пропавшим без вести, семье о его гибели пока официально тоже не сообщили. По данным властей, на которые ссылается интернет-издание, служитель правопорядка мог утонуть в момент, когда из-за шторма затопило платную дорогу в центре города в воскресенье утром. Полицейский в этот момент находился в патрульной машине, больше на связь он не выходил.

Полицейский стал седьмым пропавшим без вести в Хьюстоне, смерть еще восьми человек официально подтверждена.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

Фото: AP Photo

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