Американские СМИ сообщили о седьмом пропавшем из-за урагана "Харви"
30 августа 2017, 00:58
Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви".
Полицейский в Хьюстоне стал 7-м пропавшим без вести в результате урагана "Харви", сообщает РИА Новости.
Тело офицера пока не найдено, и он пока официально числится пропавшим без вести, семье о его гибели пока официально тоже не сообщили. По данным властей, на которые ссылается интернет-издание, служитель правопорядка мог утонуть в момент, когда из-за шторма затопило платную дорогу в центре города в воскресенье утром. Полицейский в этот момент находился в патрульной машине, больше на связь он не выходил.
Полицейский стал седьмым пропавшим без вести в Хьюстоне, смерть еще восьми человек официально подтверждена.
Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". В некоторых частях города осадки составили более 76 сантиметров, и в ближайшее время этот показатель будет увеличиваться.
"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.
Фото: AP Photo
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