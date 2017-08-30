ДТП с участием трех авто произошло в Алматы
30 августа 2017, 01:18
Пострадали трое пассажиров из BMW.
В микрорайоне Трудовик произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Из переулка выезжал задним ходом манипулятор Mercedes. Стоит отметить, что дорога была не освещена. В этот момент по центральной дороге в северном направлении двигался BMW.
Водитель BMW не ожидал, что перед ним окажется манипулятор, у которого, к тому же, не горели габаритные огни. Столкновения избежать не удалось. BMW от удара занесло на встречную полосу, где в него врезалась Toyota.
Далее BMW снова оказался на своей полосе.
Пострадали трое пассажиров из BMW.
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