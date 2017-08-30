ДТП с участием трех авто произошло в Алматы

В микрорайоне Трудовик произошло ДТП, сообщает Zakon.kz





Из переулка выезжал задним ходом манипулятор Mercedes. Стоит отметить, что дорога была не освещена. В этот момент по центральной дороге в северном направлении двигался BMW.





Водитель BMW не ожидал, что перед ним окажется манипулятор, у которого, к тому же, не горели габаритные огни. Столкновения избежать не удалось. BMW от удара занесло на встречную полосу, где в него врезалась Toyota.





Далее BMW снова оказался на своей полосе.





Пострадали трое пассажиров из BMW.







