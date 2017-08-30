Шесть казахстанских боксеров пробились в полуфиналы чемпионата мира-2017

30 августа 2017, 01:32

Поединки полуфиналов пройдут 31 августа и 1 сентября.

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге завершились бои четвертьфинальной стадии, пишет Sports.kz.

По ее итогам в полуфиналы пробились шесть казахстанцев: Жомарт Ержан (49 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Абильхан Аманкул (75 кг), Василий Левит (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

Поединки полуфиналов пройдут 31 августа и 1 сентября.

Фото: Данияра Майлыбаева

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