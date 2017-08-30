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Аэропорт Берлина ограничит авиасообщение из-за бомбы времен Второй мировой

30 августа 2017, 02:00

Ранее столичная полиция сообщила, что обнаружила бомбу на территории фирмы на улице Ам Юлиустурм, операция по ее обезвреживанию должна пройти в течение вечера.

Берлинский аэропорт Тегель предупредил об ограничении авиасообщения во вторник вечером из-за операции по обезвреживанию бомбы в расположенном поблизости районе Шпандау, сообщает РИА Новости.

Ранее столичная полиция сообщила, что обнаружила бомбу на территории фирмы на улице Ам Юлиустурм, операция по ее обезвреживанию должна пройти в течение вечера.

"Из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны в Шпандау вечером будут ограничения авиасообщения", — говорится в сообщении берлинских аэропортов Шонефельд и Тегель в Twitter.

Фото: РИА Новости

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