Казахстанцы сегодня отмечают День Конституции

Сегодня, 30 августа в стране отмечается государственный праздник - День Конституции , сообщает , сообщает Zakon.kz





Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 1998, 2007, 2011 и 2017 годов), — как основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев).





Принятие Конституции празднуется в Казахстане 30 августа. По признанию Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в Казахстане самое главное — право выбора.



В Конституцию страны изменения вносились четырежды: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. Последние поправки в главный закон были подписаны Президентом в марте. Они предусматривали 26 поправок в 19 статей, многие из которых касаются перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. В частности, Президент делегировал часть полномочий Парламенту. Действующая Конституция - вторая по счету в истории независимого Казахстана. Первая была принята 28 января 1993 года.



В День Конституции во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности. Но наиболее пышно этот праздник отмечается в Астане и Алматы.

