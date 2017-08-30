Казахстан на 20 месте в медальном зачете после десяти дней Универсиады-2017

Казахстанские спортсмены завоевали 16 медалей за десять дней Универсиады в Тайбэе (Китай), сообщает сообщает Sports.kz





Отметим, что количество наград уже не увеличится, поскольку в последний день соревнований будет разыгран лишь один комплект медалей — у мужчин в водном поло, а Казахстан в этом виде спорта не представлен.





Сейчас Казахстан с 16 медалями (3 золотые, 6 серебряных, 7 бронзовых) находится на 20 месте, и в худшем случае опустится на одну позицию — если Сербия победит в финале Россию в водном поло и завоюет четвертое «золото».





Первая тройка выглядит так: Япония — 101 (37-27-37), Южная Корея — 82 (30-22-30), Китайский Тайбэй — 90 (26-34-30).



