На большей части Казахстана ожидается сильная жара
30 августа 2017, 06:33
Местами по республике усилится ветер, на западе и юге с пыльной бурей.
По-прежнему на большую часть Казахстана сохраняется влияние антициклона, где ожидается погода без осадков, лишь на западе с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами по республике усилится ветер, на западе и юге с пыльной бурей, сообщает РГП Казгидромет.
Днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, днем Атырауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областях ожидается сильная жара. В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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Фото: desktopwallpapers.ru
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