КНДР назвала последнее ракетное испытание «прелюдией» к бомбардировке Гуама

Недавнее баллистическое испытание Северной Кореи вляется «прелюдией» к началу пусков ракет к американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК) , передает , передает Росбалт





Власти КНДР подтвердили, что во вторник, 29 августа, они запустили мобильную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-12», которая пролетела над Японией и и упала в Тихий океан. Во время этого испытания на полигоне присутствовал лидер Ким Чен Ын.





Из сообщения следует, что во время пуска Северная Корея задействовала стратегические войска Корейской народной армии, которые отвечают за нанесение ударов по стратегическим базам США в Тихом океане.





Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявил, что посыл Пхеньяна «громкий и понятный».





«Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию северокорейского режима в регионе и между всеми странами мира. Все варианты дальнейших действий уже находятся на столе», — приводит слова американского президента Reutres.



