Под Алматы в полной изоляции живет семья с детьми-маугли

Под Алматы обнаружили 11-летних близнецов, которые всю жизнь прожили в полной изоляции. Мальчик и девочка никогда не ходили в школу, не общались со сверстниками и ни разу не были на приеме у врача , сообщает , сообщает КТК





Назар и Ульяна боятся незнакомцев и разговаривают с трудом. Дети страдают задержкой моторики и речевого развития. Как рассказала мать близнецов, про образование детей пришлось забыть из-за постоянных бытовых проблем.





Несколько лет назад дом Дубровских сгорел и теперь семья выживает, как может. Место, где живет семья Дубровских, находится почти в недосягаемости. Машина здесь не проедет, а пешком от дороги идти нужно не меньше часа.





Семья из четырех человек живет в полуразрушенном дачном домике.





По словам матери, для жизни у них есть все необходимое. Единственное, чего хотят - отправить близнецов в школу. Близнецов и их родителей обнаружили полицейские. На тот момент у них не было даже документов.





"После того как была выявлена семья, наша была первостепенная задача - не быть каким-то карательным органом, а бить в колокола, подключить все заинтересованные госорганы. В результате, сейчас дети документированы, в течение первой недели вопрос такой был решен", - рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.





В управлении образования заверили, что за школьную парту близнецы сядут уже в этом году. Обучение будет проходить в специализированном интернате и по особой программ.





Фото: www.ktk.kz