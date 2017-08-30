Как в Астане отметят День Конституции
30 августа 2017, 07:02
Праздничный концерт и народные гуляния организовал акимат столицы на День Конституции.
30 августа казахстанцы отмечают государственный праздник – День Конституции Республики Казахстан. В День Конституции во всех областях и городах республики по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты мастеров художественной самодеятельности. Акиматом Астаны для жителей и гостей столицы подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, сообщает официальный сайт города.
Так, 30 августа в рамках празднования пройдут следующие мероприятия и концерты.
В 11:00 парке «Арай» состоится торжественное открытие амфитеатра.
С 17:00 до 19:00 пройдет гала-концерт «ЭКСПО-ға Оңтүстіктен ән шашу!», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан в рамках Дней культуры Южно-Казахстанской области.
С 18:00 до 23:00 на площади перед зданием акимата и на площади у «Байтерека» можно посмотреть концерты, посвященные Дню Конституции РК. Для всех желающих будут выступать любимые исполнители казахстанцев – Ерке Есмахан, Али Окапов, Шахризат, Ринат Мальцагов, Куляим Каирбаева и другие.
Фото: www.inform.kz
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