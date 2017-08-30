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Как в Астане отметят День Конституции

30 августа 2017, 07:02

Праздничный концерт и народные гуляния организовал акимат столицы на День Конституции.

30 августа казахстанцы отмечают государственный праздник – День Конституции Республики Казахстан. В День Конституции во всех областях и городах республики по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты мастеров художественной самодеятельности. Акиматом Астаны для жителей и гостей столицы подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, сообщает официальный сайт города.

Так, 30 августа в рамках празднования пройдут следующие мероприятия и концерты.

В 11:00 парке «Арай» состоится торжественное открытие амфитеатра.

С 17:00 до 19:00 пройдет гала-концерт «ЭКСПО-ға Оңтүстіктен ән шашу!», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан в рамках Дней культуры Южно-Казахстанской области.

С 18:00 до 23:00 на площади перед зданием акимата и на площади у «Байтерека» можно посмотреть концерты, посвященные Дню Конституции РК. Для всех желающих будут выступать любимые исполнители казахстанцев – Ерке Есмахан, Али Окапов, Шахризат, Ринат Мальцагов, Куляим Каирбаева и другие.

Фото: www.inform.kz

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