Как в Астане отметят День Конституции

Праздничный концерт и народные гуляния организовал акимат столицы на День Конституции.

В День Конституции во всех областях и городах республики по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты мастеров художественной самодеятельности. Акиматом Астаны для жителей и гостей столицы подготовлена обширная культурно-развлекательная программа, сообщает 30 августа казахстанцы отмечают государственный праздник – День Конституции Республики Казахстан.сообщает официальный сайт города.





Так, 30 августа в рамках празднования пройдут следующие мероприятия и концерты.





В 11:00 парке «Арай» состоится торжественное открытие амфитеатра.





С 17:00 до 19:00 пройдет гала-концерт «ЭКСПО-ға Оңтүстіктен ән шашу!», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан в рамках Дней культуры Южно-Казахстанской области.





С 18:00 до 23:00 на площади перед зданием акимата и на площади у «Байтерека» можно посмотреть концерты, посвященные Дню Конституции РК. Для всех желающих будут выступать любимые исполнители казахстанцев – Ерке Есмахан, Али Окапов, Шахризат, Ринат Мальцагов, Куляим Каирбаева и другие.



