Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Умер известный скрипач Дмитрий Коган

30 августа 2017, 07:00

Многие деятели искусств шокированы смертью скрипача с мировой известностью.

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Смерть знаменитого российского скрипача стала трагедией для всего мира музыки, сообщает Dni.ru

Многие деятели искусств шокированы смертью скрипача с мировой известностью Дмитрия Когана, представителя целой династии Коганов. Соболезнования в связи с кончиной музыканта продолжают высказывать артисты и музыканты.

"Я знал Диму еще совсем молодым человеком, когда он только начинал играть. Это плохо, когда уходят музыканты, когда это происходит в таком возрасте – это просто трагедия и для мира музыки, и, конечно, особенно, для семьи. Дмитрий – это третье поколение знаменитой семьи Коганов. Он был частью огромной, великой, музыкальной династии. Это был уже сложившийся музыкант, у которого была своя публика, свои поклонники. Очень большое горе, я могу выразить самые глубочайшие соболезнования его родным и близким", – цитирует всемирно известного скрипача Дмитрия Ситковецкого РИА Новости.


Фото: ria.ru


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...