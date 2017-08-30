Умер известный скрипач Дмитрий Коган
30 августа 2017, 07:00
Многие деятели искусств шокированы смертью скрипача с мировой известностью.
Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39-м году жизни после тяжелой болезни. Смерть знаменитого российского скрипача стала трагедией для всего мира музыки, сообщает Dni.ru
Многие деятели искусств шокированы смертью скрипача с мировой известностью Дмитрия Когана, представителя целой династии Коганов. Соболезнования в связи с кончиной музыканта продолжают высказывать артисты и музыканты.
"Я знал Диму еще совсем молодым человеком, когда он только начинал играть. Это плохо, когда уходят музыканты, когда это происходит в таком возрасте – это просто трагедия и для мира музыки, и, конечно, особенно, для семьи. Дмитрий – это третье поколение знаменитой семьи Коганов. Он был частью огромной, великой, музыкальной династии. Это был уже сложившийся музыкант, у которого была своя публика, свои поклонники. Очень большое горе, я могу выразить самые глубочайшие соболезнования его родным и близким", – цитирует всемирно известного скрипача Дмитрия Ситковецкого РИА Новости.
Фото: ria.ru
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