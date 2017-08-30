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Назван максимальный размер пенсии, которую получают в Украине

30 августа 2017, 07:12

Средний размер пенсии на Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составлял 1888 гривен (около 4 тысяч 350 рублей).

Максимальная пенсия на Украине на сегодняшний день составляет 10 тысяч 740 гривен (около 24 тысяч 650 рублей). Об этом заместитель министра социальной политики страны Николай Шамбир, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство «Укринформ».

Он указал, что начиная с 2011 года не было ни одного случая, когда гражданину Украины назначалась бы пенсия, превышающая эту сумму.

«Есть пенсии, которые назначены до этого года. Они несколько больше, но опять же — смотря у кого», — заявил Шамбир.

Агентство напоминает, что, по данным Минсоцполитики, средний размер пенсии на Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составлял 1888 гривен (около 4 тысяч 350 рублей).

Фото: fakty.ictv.ua

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