Назван максимальный размер пенсии, которую получают в Украине

Средний размер пенсии на Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составлял 1888 гривен (около 4 тысяч 350 рублей).

Максимальная пенсия на Украине на сегодняшний день составляет 10 тысяч 740 гривен (около 24 тысяч 650 рублей). Об этом заместитель министра социальной политики страны Николай Шамбир , сообщает , сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство «Укринформ».





Он указал, что начиная с 2011 года не было ни одного случая, когда гражданину Украины назначалась бы пенсия, превышающая эту сумму.





«Есть пенсии, которые назначены до этого года. Они несколько больше, но опять же — смотря у кого», — заявил Шамбир.





Агентство напоминает, что, по данным Минсоцполитики, средний размер пенсии на Украине по состоянию на 1 июля 2017 года составлял 1888 гривен (около 4 тысяч 350 рублей).



