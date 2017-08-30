Кто принес Казахстану медали на Летней Универсиаде-2017

В последний день соревнований будет разыгран лишь один комплект медалей — у мужчин в водном поло, а Казахстан в этом виде спорта не представлен.

В среду, 30 августа, в Тайбэе (Китай) пройдет заключительный день Летней Универсиады-2017, однако сборная Казахстана может подводить итоги уже сейчас, сообщает сообщает Sports.kz





В последний день соревнований будет разыгран лишь один комплект медалей — у мужчин в водном поло, а Казахстан в этом виде спорта не представлен.





Таким образом, на Универсиаде-2017 Казахстан завоевал 16 медалей (3 золотые, 6 серебряных, 7 бронзовых).





«Золото» для Казахстана выиграли тяжелоатлеты — Альберт Линдер (весовая категория до 69 килограммов), Айдар Казов (77 кг) и Денис Уланов (85 кг). Серебряными призерами стали пловец Дмитрий Баландин (200 метров брассом), Жансель Дениз (таэквондо, 73 кг), тяжелоатлеты Рустем Сыбай (94 кг) и Карина Горичева (69 кг), легкоатлет Сергей Григорьев (прыжки с шестом) и Руслан Либиров (ушу, 70 кг). «Бронзу» выиграли дзюдоисты Рустам Ибраев (60 кг), Бекадил Шаймерденов (73 кг) и Отгонцецэг Галбадрах (48 кг), пловец Дмитрий Баландин (100 метров брассом), мужская команда Казахстана по таэквондо, тяжелоатлет Арли Чонтей (56 кг) и Багдат Кенжетаев (ушу, 80 кг).



