Александр Галибин больше не будет ведущим программы "Жди меня"

Программа "Жди меня" в новом сезоне сменит ведущего. В кругах, близких к телекомпании "ВИD", заговорили об увольнении Александра Галибина: с ним не продлили контракт , сообщает , сообщает Dni.ru со ссылкой на издание StarHit.





Программа не покинет сетку вещания Первого. Однако на телеканале отмахнулись от прямого вопроса, заявив, что кадровая политика – это сугубо внутреннее дело телеканала. Сам телеведущий подтверждает информацию о кадровых перестановках.





Как рассказал Галибин, разговоры, что контракт с ним продлен не будет, начались еще пару недель назад. "Сказали, что будет реорганизация, и поэтому меняется структура. Это был странный, неконкретный разговор – мне даже не сказали, что именно меняется. Но добавили, что контракт скорее всего со мной не будет продлен. Может это веяния нового ветра, но перемены кажутся весьма странными", – поделился телеведущий.





По его словам, он понятия не имеет, с чем могут быть связаны перемены. Но Александр не унывает: на выигранный у Минкульта грант Галибин будет снимать кино и делать театральные постановки.



