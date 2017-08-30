Шесть человек пострадали при взрыве газа в Бельгии
30 августа 2017, 08:15
Один из свидетелей инцидента сообщил: "Дети играли с газом".
В центре расположенной на юге Бельгии коммуны Бастонь произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали, как минимум, шесть человек. В настоящее время сотрудники местных экстренных служб ведут поиски людей, которые могут оставаться под завалами, передает Вести.ru
По предварительным данным, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовыми приборами, передает ТАСС. Один из свидетелей инцидента сообщил: "Дети играли с газом".
После терактов, произошедших в Брюсселе в марте 2016 года, все подобные инциденты в Бельгии привлекают к себе повышенное внимание. В настоящее время в стране действует третий из четырех возможных уровень террористической угрозы, что означает возможную и вероятную угрозу теракта, напоминает РИА Новости.
Фото: vesti.ru
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