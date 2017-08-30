Аким Астаны поздравил казахстанцев с Днем Конституции
30 августа 2017, 08:37
Конституция создала главные условия для укрепления государственности и единства народа, - Исекешев.
Аким Астаны Асет Исекешев астанчан и гостей столицы с праздником, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.
"От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан! Это важный документ, олицетворяющий независимость и демократические ценности нашего государства.
30 августа 1995 года принят Основной закон страны, ставший фундаментом демократического законотворчества, гарантирующий гражданам основные права и свободы и окончательно закрепивший независимость государства. Конституция создала главные условия для укрепления государственности и единства народа, объединив на казахстанской земле людей всех национальностей, связанных общей исторической судьбой.
Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил: «Конституция – это основа процветания и развития Казахстана». Сегодня Конституция является источником нашего доверия, силы и прочной основой реализации исторических целей и задач Стратегии-2050 по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.
В этот важный для всех нас день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, дальнейшего процветания нашему общему дому – Республике Казахстан!" - отметил градоначальник столицы.
Фото: www.abctv.kz
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