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Аким Астаны поздравил казахстанцев с Днем Конституции

30 августа 2017, 08:37

Конституция создала главные условия для укрепления государственности и единства народа, - Исекешев.

Аким Астаны Асет Исекешев астанчан и гостей столицы с праздником, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

"От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан! Это важный документ, олицетворяющий независимость и демократические ценности нашего государства.

30 августа 1995 года принят Основной закон страны, ставший фундаментом демократического законотворчества, гарантирующий гражданам основные права и свободы и окончательно закрепивший независимость государства. Конституция создала главные условия для укрепления государственности и единства народа, объединив на казахстанской земле людей всех национальностей, связанных общей исторической судьбой.

Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил: «Конституция – это основа процветания и развития Казахстана». Сегодня Конституция является источником нашего доверия, силы и прочной основой реализации исторических целей и задач Стратегии-2050 по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.

В этот важный для всех нас день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, дальнейшего процветания нашему общему дому – Республике Казахстан!" - отметил градоначальник столицы.

Фото: www.abctv.kz



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