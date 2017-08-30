Аким Астаны поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Аким Астаны Асет Исекешев астанчан и гостей столицы с праздником , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города





"От всего сердца поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан! Это важный документ, олицетворяющий независимость и демократические ценности нашего государства.





30 августа 1995 года принят Основной закон страны, ставший фундаментом демократического законотворчества, гарантирующий гражданам основные права и свободы и окончательно закрепивший независимость государства. Конституция создала главные условия для укрепления государственности и единства народа, объединив на казахстанской земле людей всех национальностей, связанных общей исторической судьбой.





Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил: «Конституция – это основа процветания и развития Казахстана». Сегодня Конституция является источником нашего доверия, силы и прочной основой реализации исторических целей и задач Стратегии-2050 по вхождению Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.





В этот важный для всех нас день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, дальнейшего процветания нашему общему дому – Республике Казахстан!" - отметил градоначальник столицы.





Фото: www.abctv.kz







