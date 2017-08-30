"Я готова!": ожидающая казни во Вьетнаме россиянка написала прощальное письмо

Уроженка Ростова-на-Дону находится в заключении с 2014 года после того, как сотрудники вьетнамской таможни обнаружили в ее чемодане 2,7 килограмма кокаина.

30 августа во вьетнамском городе Хошимин пройдет судебный процесс над россиянкой Марией Дапиркой, которая стала жертвой нигерийской наркомафии. Девушке грозит смертная казнь , сообщает , сообщает Life.ru со ссылкой на паблик Mash





Уроженка Ростова-на-Дону находится в заключении с 2014 года после того, как сотрудники вьетнамской таможни обнаружили в ее чемодане 2,7 килограмма кокаина.





По словам девушки, ее жестоко подставил возлюбленный нигериец, с которым она познакомилась в Таиланде. Мужчина предложил ей отправиться в романтическое путешествие по Бразилии и подарил чемодан, в котором заранее спрятал наркотики.





Как сообщает Life.ru, несмотря на то, что приговор будет оглашен 30 августа, Мария уже написала маме прощальное письмо. "Дорогая мама, не переживай за меня. У меня все хорошо, я ко всему готова. Надеюсь, у тебя получится меня навестить. Уже четыре года тебя не видела. Я очень скучаю! Позаботься о своем здоровье", - пишет девушка в послании. Кроме того, в письме Мария рассказала, что в ожидании суда она не забывает о фигуре - худеет и занимается спортом. Делом Марии Дапирки заинтересовался казахстанский общественный фонд Sezimtal, который установил личность афериста.

Им оказался нигерийский наркоторговец Чиб Эзе. По данным организации, этот случай - далеко не единичный, наркогруппировка работала по отлаженной схеме. "Молодые люди знакомились с одинокими отдыхающими и влюбляли их в себя обходительностью и заботливостью. Позднее девушки, сами того не подозревая, перевозили наркотики в своих чемоданах, - рассказал адвокат фонда Сункар Нурмагамбетов.



