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Всех казахстанцев с Днем Конституции поздравил Президент страны Н.Назарбаев

30 августа 2017, 09:01

Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации - Елбасы.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил граждан Казахстана с Днем Конституции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции – знаменательным событием для всех граждан нашей страны!
Принятый 22 года назад на всенародном референдуме Основной закон закрепил базовые основы Республики Казахстан как светского, правового и унитарного государства.
Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана.
Она утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества", - отметил президент.

По его словам, ответом на новые глобальные изменения явилась состоявшаяся конституционная реформа, направленная на повышение эффективности политической системы и обеспечение незыблемости нашей государственности.

"Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира. От всего сердца желаю всем казахстанцам мира, успешных свершений и благополучия!", - пожелал Елбасы.

Фото: alau.kz

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