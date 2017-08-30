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Ураган «Харви»: число жертв увеличилось до тридцати человек

30 августа 2017, 09:30

Ранее сообщалось о десяти погибших.

В результате урагана «Харви» в американском штате Техас погибли 30 человек, передает Росбалт со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что среди жертв есть офицер полиции, погибший при исполнении служебных обязанностей.

Как рассказал газете главный медицинский эксперт округа Галвестон, число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Фото: ntv.ru

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