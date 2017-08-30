В праздничные дни североказахстанские полицейские перешли на усиленный вариант службы

Во время празднования Дня Конституции РК и Курбан-айта в Петропавловске, с 30 августа по 4 сентября, общественный порядок и дорожную безопасность будут охранять свыше 300 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, сообщает пресс-служба ДВД СКО.





В обычные дни на патрулирование улиц областного центра заступает более 150 полицейских и военнослужащих. Выделяется 50 единиц автотранспорта. Маршруты пеших и автопатрулей корректируются, исходя из анализа состояния уличной преступности.





Во время празднования Дня Конституции РК, на центральной площади, близ стелы Независимости РК, в парке Победы для обеспечения безопасности горожан и гостей города будут выставлены дополнительные наряды из числа личного состава УВД города Петропавловска.





По информации начальника Управления оперативного планирования ДВД СКО полковника полиции Ербола Бектурова, в Петропавловске, считая аэропорт, авто и железнодорожный вокзалы, функционирует 74 камеры видеонаблюдения. С их помощью инспектора видеонаблюдения Центра оперативного управления УВД города Петропавловска ежедневно выявляют правонарушения и преступления. Однако в праздничные дни руководством ДВД перед личным составом поставлена задача - максимально обеспечить безопасность и спокойствие горожан.





Со слов заместителя начальника ДВД СКО полковника полиции Кайрата Оразалина, в канун праздников, с 23 по 25 августа, на территории области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В нем было задействовано 867 сотрудников, в том числе 130 военнослужащих Национальной гвардии. В результате было выявлено 765 административных правонарушений. Из них – 68 фактов мелкого хулиганства и 276 фактов распития спиртных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. За управление авто в нетрезвом виде к ответственности было привлечено 32 водителя. За нарушение правил пребывания в РК задержано 32 человека.





Фото: пресс-службы ДВД СКО



