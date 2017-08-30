Фелпс вызвал МакГрегора на поединок в плавательном бассейне
30 августа 2017, 09:53
Так он отреагировал на поединок между Флойдом Мейвезером и МакГрегором.
Поплавать наперегонки — предложил боксеру Конору МакГрегору американский спортсмен Майкл Фелпс. 23-кратный чемпион мира, один из самых известных пловцов обратился к боксеру в Твиттере.
Так он отреагировал на резонансный поединок между Флойдом Мейвезером и МакГрегором.
Последний проиграл техническим нокаутом, напоминает телеканал "Россия 24". Отреагировал ли Макгрегор на предложение попробовать себя в новом виде спорта — пока неизвестно.
Фото: ntv.ru
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