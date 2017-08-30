Фелпс вызвал МакГрегора на поединок в плавательном бассейне

Так он отреагировал на поединок между Флойдом Мейвезером и МакГрегором.

Поплавать наперегонки — предложил боксеру Конору МакГрегору американский спортсмен Майкл Фелпс. 23-кратный чемпион мира, один из самых известных пловцов обратился к боксеру в Твиттере.





Так он отреагировал на резонансный поединок между Флойдом Мейвезером и МакГрегором.





Последний проиграл техническим нокаутом, напоминает телеканал "Россия 24" . Отреагировал ли Макгрегор на предложение попробовать себя в новом виде спорта — пока неизвестно.



