Избран новый капитан сборной Казахстана по футболу

Им стал Давид Лория.

Тренерский штаб сборной Казахстана и футболисты избрали капитана национальной сборной , сообщает , сообщает kazfootball.kz





35-летний вратарь павлодарского «Иртыша» Давид Лория избран капитаном сборной Казахстана. На его счету 42 матча в составе сборной Казахстана. Давид Лория дебютировал в сборной Казахстана еще 17 лет назад — 26 мая 2000 года в матче против Сирии.





Вице-капитаном сборной Казахстана избран 24-летний полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат. На его счету 12 матчей и 3 забитых гола.





Фото: jhfree.net







