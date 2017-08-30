Избран новый капитан сборной Казахстана по футболу
30 августа 2017, 10:15
Им стал Давид Лория.
Тренерский штаб сборной Казахстана и футболисты избрали капитана национальной сборной, сообщает kazfootball.kz.
35-летний вратарь павлодарского «Иртыша» Давид Лория избран капитаном сборной Казахстана. На его счету 42 матча в составе сборной Казахстана. Давид Лория дебютировал в сборной Казахстана еще 17 лет назад — 26 мая 2000 года в матче против Сирии.
Вице-капитаном сборной Казахстана избран 24-летний полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат. На его счету 12 матчей и 3 забитых гола.
Фото: jhfree.net
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