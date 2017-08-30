Меланью Трамп раскритиковали за туфли на шпильке в зоне бедствия в Техасе
30 августа 2017, 10:26
При этом сам Дональд был одет более подходяще.
Первую леди США Меланию Трамп раскритиковали за то, что отправилась в пострадавший от шторма Техас в туфлях на 12-сантиметровых каблуках от Manolo Blahnik. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Daily Mirror.
Заголовок британского издания называет обувь Меланьи "наиболее неподходящей, которую можно представить" для подобной поездки.
"Меланья Трамп знает, как одеться на светское мероприятие, приём в Белом доме или на фотосессию... А на национальную катастрофу? Не похоже", — иронизируют авторы Daily Mail, добавив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке "водонепроницаемая" обувь.
При этом сам Дональд был одет более подходяще: в кремового цвета брюках, которые больше напоминают брюки-чинос для игры в гольф, в рубашке поло и подходящей к случаю ветровку.
"Честно говоря, это очень хорошие туфли. Но действительно ли туфли на шпильке это лучшая обувь, чтобы отправиться в регион, страдающий от крупного наводнения?" – написал автор материала Daliy Beast.
Тем временем в офисе Трамп скандальные снимки прокомментировали следующим образом: "Это печально, что пока страна страдает от стихийного бедствия, народ переживает об ее туфлях".
Фото: www.segodnya.ua
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