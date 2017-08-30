Меланью Трамп раскритиковали за туфли на шпильке в зоне бедствия в Техасе

При этом сам Дональд был одет более подходяще.

Первую леди США Меланию Трамп раскритиковали за то, что отправилась в пострадавший от шторма Техас в туфлях на 12-сантиметровых каблуках от Manolo Blahnik. Об этом сообщает Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Daily Mirror.





Заголовок британского издания называет обувь Меланьи "наиболее неподходящей, которую можно представить" для подобной поездки.





"Меланья Трамп знает, как одеться на светское мероприятие, приём в Белом доме или на фотосессию... А на национальную катастрофу? Не похоже", — иронизируют авторы Daily Mail, добавив, что ей куда больше пригодилась бы в поездке "водонепроницаемая" обувь.





При этом сам Дональд был одет более подходяще: в кремового цвета брюках, которые больше напоминают брюки-чинос для игры в гольф, в рубашке поло и подходящей к случаю ветровку.



