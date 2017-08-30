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В Алматинской области за три дня рейдов по саунам задержаны шесть сводников и сутенеров

30 августа 2017, 10:43

Также были доставлены более 30 молодых женщин, промышлявших на территории региона проституцией.

По гостиницам и саунам Алматинской области проведены полицейские рейды, направленные на профилактику и выявление фактов сводничества и сутенерства. Инициатором профилактической отработки выступили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, которые в течение трех дней задержали 6 лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных со сферой платных сексуальных утех, сообщает пресс-служба областного ДВД.

«В гостиницах и саунах Талдыкоргана, Енбекшиказахского и Карасайского районов задержаны 6 сводников и сутенеров, предоставлявших своим клиентам за денежное вознаграждение девушек для оказания интим-услуг. Большинство из задержанных работали в качестве администраторов этих заведений. Также в рамках отработки выявлен один факт торговли новорожденным ребенком. По подозрению в этом преступлении привлекается к ответственности иностранная гражданка, являющаяся матерью ребенка» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В ходе рейдовых мероприятий в органы правопорядка также были доставлены более 30 молодых женщин, промышлявших на территории региона проституцией, с каждой из которых проведена профилактическая беседа.

Фото: theopenasia.net

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