Осенью с космодрома Байконур запланировано четыре запуска ракета-носителей

Роскосмос запланировал на осень четыре пуска с космодрома Байконур

Комиссия Роскосмоса определила план запусков космических аппаратов в рамках федеральной космической программы, федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов на осень 2017 года.





Роскосмос планирует осуществить в сентябре-ноябре по программе МКС — два пуска ракет-носителей с космодрома Байконур: 13 сентября — РН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06"; 12 октября — РН "Союз 2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-07".





По коммерческой программе планируется запустить два пуска с космодрома Байконур: 11 сентября — РН "Протон-М" с КА "Амазонас-5" (Amazonas 5); 28 сентября — РН "Протон-М" с КА "АзиаСат-9" (AsiaSat 9).





Фото: bnews.kz







