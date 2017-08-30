На благо независимой Родине

В Караганде в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню Конституции Республики Казахстан, три пары создали семьи.





В стенах Карагандинского Дома дружбы видели множество различных мероприятий – праздничных и официальных. Однако в торжества с участием акима Карагандинской области Ерлана Кошанова, приуроченные к празднованию Дня Конституции РК, организаторы привнесли изюминку.









Как известно, из 98 статей Конституции 30 посвящены статусу человека и гражданина, его правам и свободе. И одним из главных документов, дающих путевку в самостоятельную, взрослую жизнь, является удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.









И для восьмерых представителей подрастающего поколения этот день станет поистине незабываемым. Ученики школ и колледжей Караганды, Абая, Жезказгана, Темиртау из числа победителей предметных олимпиад и активных участников общественной жизни свое первое удостоверение личности под звуки фанфар получили из рук первого заместителя председателя областного филиала партии «Нур Отан» Кадишы Оспановова.





- Молодежи я хотела бы пожелать: учитесь, работайте, будьте в постоянном поиске, будьте конкурентоспособными. Будущее принадлежит вам, - напутствовала их Кадиша Базарбаевна.





Кроме того, участники мероприятия стали свидетелями важного в жизни каждого человека события. На сцене Дома дружбы три пары соединили себя семейными узами, получив первый совместный документ – свидетельство о браке.









Марш Мендельсона прозвучал для Нурболата Жолтая и Сымбат Мусатай, Артура Рембе и Марии Шушковой, Айдана Бостанова и Жулдыз Шолаковой.





Первыми счастливых молодоженов поздравили супруги Мынкен Смагулов и Кенжекей Аятбекова. И это весьма символично - они прожили в совместном браке 50 лет, и в этом году отмечают золотую свадьбу.





- Будьте счастливы! Живите вместе и трудитесь на благо нашей независимой Родины – Казахстан! – сказала глава почетного семейства.

Думается, такое поздравление – отличное начало семейной жизни. После вручения молодоженам первых совместных подарков – телевизоров, все три пары исполнили свой первый танец.





В праздничном мероприятии приняла участие и Асамблея народа Казахстана Карагандинской области, которая своими делами не раз доказывала преданность и любовь к своему родному краю – Казахстану. Одними из первых представители Ассамблеи откликнулись на реализацию программы «Рухани жангыру».









Важность Конституции в жизни каждого казахстанца в своем поздравлении подчеркнул аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.





- Сегодня мы празднуем день основного закона нашей страны – день Конституции. Юристы часто называют Конституцию своего рода договором между населением и государством. Только вдумайтесь – в ходе 33 тысячи коллективных собраний около 3 миллионов казахстанцев приняли участие в обсуждении проекта главного документа страны. И 22 года назад мы сделали свой выбор. Вспомним, как это было. Молодое государство только выбирало свой путь развития. И те нормы, за которые мы голосовали на общенациональном референдуме, определили наше будущее. Мы приняли правила, по которым живем все эти годы. Правила, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. И это стало гарантией мира, согласия и благополучия нашей страны. Глава государства однажды сказал: что события 95-го года, когда принималась Конституция, мы можем трактовать как выбор исторической судьбы нашего народа, - сказал он.





Как подчеркнул Ерлан Жаканович, за годы независимости Казахстан изменился до неузнаваемости. Государство стало полноценным членом мирового сообщества. И все, что мы имеем сегодня, стало реальным воплощением принципов и положений основного закона Республики Казахстан.





Он также отметил вклад карагандинцев в общее дело построения благополучной и процветающей страны: «Каждый день все мы участвуем в этом процессе добросовестным трудом, стремлением к знаниям, уважением к согражданам и соблюдением законов.





Огромная благодарность каждому жителю нашей области за вклад в реализацию грандиозных реформ, инициатором которых является наш Президент».

- Дорогие земляки! Конституция начинается со слов: «Мы, народ Казахстана…». И в этих трех словах заключена главная ценность нашего государства – единство. Мы с вами – народ большой и дружной страны, и только вместе мы сможем прийти к великой мечте Мәңгілік ел, - подчеркнул Ерлан Кошанов.





Фото: пресс-службы акима



