В Таразе состоялся массовый велопробег

Сегодня в Таразе на центральной площади «Достык» состоялся традиционный велопробег среди жителей области, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан.













В велопробеге приняли участие аким области Карим Кокрекбаев, заместители акима области, акимы районов, сотрудники региональных управлений и учреждений, работники акционерных обществ, предприятий и учреждений города, студенты вузов, а также любители активного отдыха и велосипедного спорта. Мероприятие собрало более 800 человек.









В своей приветственной речи аким области пожелал участникам велопробега удачи.





Традиционно очередной велопробег стартовал в 10:00, участники велоколонны проехали порядка 10 кмот площади «Достык» до международного аэропорта "Аулие-ата".









Главная цель проведения мероприятия – празднование Дня Конституции Республики Казахстан, развитие массовых видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, привлечение жителей области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, повышение интереса и доступности велоспорта для жителей области.









Напомним, что в регионе систематически занимаются физической культурой и спортом свыше 314,5 тысяч человек или 28,2 % населения области.

Отметим, что с начала года в области проведено 1564 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 227,8 тысяч человек.





Фото: пресс-службы











