Ж.Туймебаев: Мы нацелены на духовное возрождение

Мы нацелены на духовное возрождение. Об этом сегодня в Астане в рамках Дней Южно-Казахстанской области, в ходе творческой встречи с поэтами-писателями области и презентации выставки книг «Тұлға.Тәуелсіздік.Тарих.», «Жаһан таныған жеті тұлға» сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, сообщает пресс-служба акима ЮКО.













Цель встречи, организованной в Национальной академической библиотеке РК - поддержка Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» - главного события года, большой победы нашей страны на международной арене! В честь этого замечательного праздника, южноказахстанские писатели обсудили со столичными читателями программную статью главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия».

















Во встрече приняли участие известные казахстанские творческие личности, поэты и писатели, такие как Оразкуль Асангазы, Гарифолла Есим, Мырзагельды Кемел, Калкаман Сарин, Еркинбек Турысов, Мархабат Байгут, Ханбиби Есенкара, Аселхан Калыбекова, Бахытжан Алдияр, Даурен Айманбетов, Мукагали Кенжетайулы. Открыл и вел вечер поэт Кабылбек Торетай.





















В ходе встречи, глава региона Ж.Туймебаев поделился мнением о программной статье главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия», и рассказал подробно о проводимой выставке книг.





«Мы народ, который возвращается к нашим духовным ценностям. Это и есть проявление «духовного возрождения». В настоящее время, в рамках духовного возрождения выдвигаются заметные идеи в сфере литературы, что придает новый импульс для повышения творческого потенциала каждой области. В целях популяризации, на республиканском уровне проводятся различные фестивали и выпускаются книги. Сегодняшняя презентация двух книг тому подтверждение», - сказал Ж.Туймебаев.

















Отметим, что представленная сегодня книга «Жаһан таныған жеті тұлға» - это книга, широко повествующая об известнейших реформаторах. В ней повествуется сложный путь сына Великой степи, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева на пути формирования Независимого Казахского народа. Общее содержание книги излагает о семи выдающихся в мире личностях, о героическом труде семи великих людей, таких как – Нурсултан Назарбаев, Джордж Вашингтон, Махатма Ганди, Уинстон Черчилль, Мустафа Кемаль, Шарль де Голль, Ли Куан Ю, Нурсултан Назарбаев. Ранее, автор книги "Жаһан таныған жеті тұлға" Абай Ескендиров рассказал, что написал книгу за 4 года. В книге, насчитывающей 656 страниц, повествуется о назидательном пути исторических личностей в процессе управления страной.













Книга «Тұлға. Тәуелсіздік. Тарих» также особенна. В первой главе книги под названием «Возвращение в Ордабасы» много моментов, описывающих возвращение Главы государства на священную землю. В целом, книга «Тұлға. Тәуелсіздік. Тарих» состоит из трех глав. В первой главе данной книги «Возвращение в Ордабасы» описано множество моментов о возвращении Главы государства на священную землю. Во второй главе книги представлены фотографии со встреч Главы государства с иностранными главами на юге страны. В третьей главе подробно описаны поездки главы государства в нашу область с 1991 года. В издание вошел также недавний приезд главы в южный регион. Книга вышла на двух языках. Обе книги напечатаны в издательстве «Казыгурт».





Фото: Мырзалиев Самат



