Д.Назарбаева: Сегодня в РК каждая женщина имеет возможность реализовать себя

В Астане открылась международная бизнес-конференция:«Новые возможности для развития женского предпринимательства», в которой принимает участие депутат Сената Парламента Дарига Назарбаева

Как было отмечено, развитие женского предпринимательства неразрывно связано с общим деловым климатом страны, что подтверждается все возрастающей долей женщин в малом и среднем бизнесе (далее МСБ) в нашей стране. Сегодня, в среднем по стране 42% МСБ возглавляют женщины, которые обеспечивают более 30% всех рабочих мест. А вклад женщин в ВВП страны составляет порядка 40%.





Положительную динамику развития сектора МСБ, как результат проводимой государственной политики по созданию условий для успешного развития предпринимательства отметила, открывая форум отметила Д.Назарбаева.





В своей приветственной речи, сенатор подчеркнула, что сегодня каждая женщина имеет возможность реализовать себя и в политике, и в бизнесе, и в науке, живя в свободной стране, являясь частью высокообразованного казахстанского общества.





Девушки и молодые женщины охотно реализуют свой потенциал в бизнесе, но им необходимо конкретная поддержка и помощь. «Без участия женщин давно бы погибли образование и здравоохранение, резко возросла бы безработица. По подсчётам экономистов, примерно, процентов на 30. Дорогие сёстры, ваш вклад в ВВП страны составляет 40%. И я уверена, что это не предел, будем идти дальше вперёд и добьёмся процентов 70. Все это я вам говорю, чтобы вы в повседневной рутине поднимали голову и вспоминали, какой великий труд вы делаете для себя, для семьи и своей родины. Нам приходится побеждать, выживать в конкурентном жёстком мужском мире. Я вам скажу, что мы научились делать это на отлично», - отметила Назарбаева.





В целом, на Международной бизнес-конференции обсуждаются следующие темы:«Современные тренды в развитии женского предпринимательства в мире», «Новые технологии в повышении эффективности бизнеса» а так же будут проведены мастер-классы и тренинги по менторингу, Agile технологиям, искусству финансирования и др.





Основные участники - лидеры мирового женского движения, эксперты в сфере бизнесе и финансов изЕвропы, Америки, Юго-Восточной Азии и СНГ,а так же сертифицированные тренеры.В мероприятии примут участие свыше 300 человек со всех регионов страны, из них 20% представители молодежного предпринимательства.





Данное мероприятие является предфорумом основного Международного форума «Женщины за энергию будущего», которая состоится 31 августа на территории ЭКСПО-2017.





Отметим, что бизнес-конференция стартовала с открытия фотовыставки «Астанатрудова-II». Целью проекта является показать труд женщин в сфере МСБ, который направлен на развитие и созидание Астаны. Некоторые участницы проекта стали уже менторами для своих молодых коллег.





Фото архивное: Timeskz.kz



