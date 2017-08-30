Компьютер смог "написать" пять глав продолжения "Игры престолов"
30 августа 2017, 12:46
По мнению нейросети, Санса Старк в действительности относится к роду Баратеонов, а Джейми Ланнистер убьет свою сестру Серсею.
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин начал работать над фантазийной сагой "Игра престолов" еще в 1991 году. К 2011 году автор опубликовал роман "Танец с драконами", но выход самой последней части саги — "Ветра зимы" — ожидается никак не ранее 2018 года. В результате продюсерам экранизации 6-го и 7-го сезонов "Игры престолов" оставалось только додумывать события следующей части телешоу.
Не в силах дожидаться дальнейшего развития событий, энтузиаст из США Зак Тутт привлек на помощь компьютерные алгоритмы. Поклонник сериала воспользовался рекуррентными нейронными сетями (RNN), чтобы предсказать исход событий в шестом, незавершенном романе Дж. Мартина. Об этом пишет hitech.vesti.ru
Как отмечает Motherboard, нейросети смогли запомнить ключевые сюжетные точки последних частей "Игры престолов". ИИ сумел избежать повторения событий, которые уже произошли, и при этом развить линии сюжета, неописанные в романе.
В результате, когда ему скормили 5376 страниц оригинальной саги, компьютер смог "написать" пять глав продолжения знаменитого на весь мир телесериала. Например, по мнению нейросети, Санса Старк в действительности относится к роду Баратеонов, а Джейми Ланнистер убьет свою сестру Серсею.
Фото: hitech.vesti.ru
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