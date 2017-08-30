Компьютер смог "написать" пять глав продолжения "Игры престолов"

По мнению нейросети, Санса Старк в действительности относится к роду Баратеонов, а Джейми Ланнистер убьет свою сестру Серсею.

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин начал работать над фантазийной сагой "Игра престолов" еще в 1991 году. К 2011 году автор опубликовал роман "Танец с драконами", но выход самой последней части саги — "Ветра зимы" — ожидается никак не ранее 2018 года. В результате продюсерам экранизации 6-го и 7-го сезонов "Игры престолов" оставалось только додумывать события следующей части телешоу.





Не в силах дожидаться дальнейшего развития событий, энтузиаст из США Зак Тутт привлек на помощь компьютерные алгоритмы. Поклонник сериала воспользовался рекуррентными нейронными сетями (RNN), чтобы предсказать исход событий в шестом, незавершенном романе Дж. Мартина. Об этом пишет Об этом пишет hitech.vesti.ru





Как отмечает Motherboard, нейросети смогли запомнить ключевые сюжетные точки последних частей "Игры престолов". ИИ сумел избежать повторения событий, которые уже произошли, и при этом развить линии сюжета, неописанные в романе.





В результате, когда ему скормили 5376 страниц оригинальной саги, компьютер смог "написать" пять глав продолжения знаменитого на весь мир телесериала. Например, по мнению нейросети, Санса Старк в действительности относится к роду Баратеонов, а Джейми Ланнистер убьет свою сестру Серсею.



