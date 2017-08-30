Кызылординцы отметили День Конституции спортивными соревнованиями

В спортивных состязаниях приняли участие 3200 человек - это сотрудники государственных учреждений, жители города, волонтеры и активная молодежь. Победители были награждены благодарственными письмами и медалями. Стартом мероприятия стал марафон, маршрут забега пролегал от Вечного огня до Центральной площади , сообщает пресс-служба областного акима.





Участников спортивных состязаний попривествовал аким области Крымбек Кушербаев, поздравив всех присутствующих с Днем Конституции.





- Дорогие земляки, пользуясь случаем, разрешите поздравить вас с важным и особым праздником для всех нас - Днем Конституции! Благодаря Основному Закону наша страна достигла больших успехов. Идеи, заложенные в Конституции своими истоками уходят в глубь веков - это "Светлый путь Касым хана", "Древний путь Есим хана" и "Жети жаргы" Тауке хана, наша Конституция продолжает эти традиции и отвечает всем современным требованиям. Благодаря политике главы государства Н.А.Назарбаева в стране царит стабильность и единстов народа, а это залог успешного развития страны, - сказал аким области Крымбек Кушербаев.





Глава региона обратился и к молодежи, подчеркнув, что "каждый из вас должен ставить высокие цели, только тогда возможно их достижение, вы должны развиваться также динамично как и наша страна".









На Центральной площади города развернулись соревнования по самым разным видам спорта и спортивным играм, в них приняли участие 3200 человек. К примеру, тогыз кумалак, поднятие гири, cтритбол, перетягивание каната, таеквондо, художественная гимнастика и другие.









Следует отметить, что в регионе создаются все условия для развития спорта. К примеру, число всех спортивных объектов в области достигло 2120, из них 1418 находятся в сельской местности, только за последние три года в эксплуатацию было сдано 9 спортивных комплексов. В этом году в 7 населенных пунктах началось строительство спортивных комплексов. В рамках государственного и частного партнерства в микрорайоне «Мерей» областного центра был запущен спортивно-оздоровительный комплекс, также запланировано строительство стадиона на 15 тысяч мест на левобережье Сырдарьи.





Кроме того, к 2020 году долю стабильно занимающихся спортом людей власти региона планируют довести до 30 процентов.





Для справки: С начала 2017 года спортсмены Кызылординской области выиграли 563 медалей на чемпионатах Казахстана, еще 53 медали были завоеваны на Чемпионатах Азии и мира. В национальную сборную команду страны из области вошли 420 спортсменов.



