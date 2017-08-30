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Дарига Назарбаева пошутила о современных мужчинах

30 августа 2017, 13:08

В общем, их надо просто любить, дать им полную свободу и не замечать их недостатков.

Депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева дала совет, завершая своё выступление на встрече женщин-предпринимателей в Астане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Какой же девичник без разговоров о мужчинах? Говорят, что современные мужчины другие. От них не нужно требовать, чтобы они были добытчиками, защитниками, они менее приспособлены выживать в условиях кризиса, в общем, их надо просто любить, дать им полную свободу и не замечать их недостатков. Я вам процитировала Ирину Хакамаду (...) Может быть, в этом отчасти есть своя правда. На тот случай, если в вашем доме заведётся такое сокровище, надо всегда быть к этому готовой, преодолеть и это испытание, поэтому нужно свою удачу, свою жизнь всегда держать в своих крепких женских руках», - сказала она.

Вместе с тем, сенатор поздравила участников встречи с Днём Конституции и священным праздником Курбан-айт, пожелав мира и достатка каждой семье.

Автор: Анеля Касымова
Фото: www.matritca.kz


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