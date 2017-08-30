В Алматы поймали угонщиков авто, которые промышляли в Ауэзовском районе города

Полиция изобличила преступную группу, причастную к серии резонансных угонов в Ауэзовском районе , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.





«После идентификации почерка совершения сразу нескольких преступлений, мы пришли к выводу, что действует устойчивая преступная группа, чьи корыстные интересы преимущественно нацелены на транспортные средства марки «Тойота Камри». В первые же дни оперативно-розыскных мероприятий нами были отслежены предположительные пути отхода злоумышленников, которые вели в соседнюю Киргизию. Для дальнейшей следственной перспективы было очень важно собрать весомую доказательную базу, установить всех участников преступного промысла и детально изучить схему их криминального действа. В результате подозреваемые были задержаны после угона автомашины престижной марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» и во время попытки ее перегона через границу», - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Жанболат Зиадин.





По сведениям спикера, в составе этой группы – пятеро мужчин,в возрасте от 23-х до 34-х лет. Двое жителей Жамбылской области, еще двое из Алматинской и один уроженец южного Казахстана. Основному фигуранту 29 лет, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.





уже доказана их причастность к 8 фактам угонов чужих авто, имевших место в Ауэзовском районе города, к одному эпизоду по Алатаускому району и последнему угону дорогого внедорожника. Сейчас личности фигурантов проверяются на причастность к другим преступлениям. Также ведется работа по изъятию вещественных доказательств по вышеуказанным уголовным делам», - уточнил подполковник Зиадин. «Подозреваемые уже взяты под стражу. На данном этапе досудебного расследования, которое проводится по признакам преступлений, предусмотренных ст. 200 УК РК Сейчас личности фигурантов проверяются на причастность к другим преступлениям. Также ведется работа по изъятию вещественных доказательств по вышеуказанным уголовным делам», - уточнил подполковник Зиадин.



