На выставке ЭКСПО состоялась презентация анимационного фильма «Күш атасы – Қажымұқан»

Во второй день мероприятий, проводимых в рамках Дней Южно-Казахстанской области в Астане, во Дворце школьников состоялась презентация анимационного фильма «Күшатасы - Қажымұқан» , сообщает пресс-служба акима ЮКО.









Отметим, что фильм снят с целью пропаганды красивых и святых мест, жизни исторических великих личностей, а также с целью повысить интерес у подрастающего поколения к здоровому образу жизни, казахской борьбе, спорту, защите и верному служению своей стране. Данный анимационный фильм снят в воспитательных целях.









Фильм снят по заказу акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, в целях реализации программы «Туған жер», в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».













Анимационный фильм раскрывает мужества богатыря Кажымукана Мунайтпасова, ставшего гордостью казахского народа и пропагандирует жизнь великих личностей, являющихся примером подражания для молодежи. Фильм начинается с детства Мукана и показывает его мужество, которое соотвествует его детскому возрасту, а также авторитетные соревнования мирового масштаба, в том числе борьбу с японским богатырем Саракики.





Главный художник современного анимационного фильма, снятого в киностудии «Сак» в формате, композитор Руслан Шыныкулов. Режиссер постановки – Батырхан Дауренбеков, а автор сценария и продюсер – Бакытжан Кулжабаев.



