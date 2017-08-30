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На выставке ЭКСПО состоялась презентация анимационного фильма «Күш атасы – Қажымұқан»

30 августа 2017, 14:00

Анимационный фильм раскрывает мужества богатыря Кажымукана Мунайтпасова.

Во второй день мероприятий, проводимых в рамках Дней Южно-Казахстанской области в Астане, во Дворце школьников состоялась презентация анимационного фильма «Күшатасы - Қажымұқан», сообщает пресс-служба акима ЮКО.



Отметим, что фильм снят с целью пропаганды красивых и святых мест, жизни исторических великих личностей, а также с целью повысить интерес у подрастающего поколения к здоровому образу жизни, казахской борьбе, спорту, защите и верному служению своей стране. Данный анимационный фильм снят в воспитательных целях.



Фильм снят по заказу акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, в целях реализации программы «Туған жер», в рамках программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





Анимационный фильм раскрывает мужества богатыря Кажымукана Мунайтпасова, ставшего гордостью казахского народа и пропагандирует жизнь великих личностей, являющихся примером подражания для молодежи. Фильм начинается с детства Мукана и показывает его мужество, которое соотвествует его детскому возрасту, а также авторитетные соревнования мирового масштаба, в том числе борьбу с японским богатырем Саракики.

Главный художник современного анимационного фильма, снятого в киностудии «Сак» в формате, композитор Руслан Шыныкулов. Режиссер постановки – Батырхан Дауренбеков, а автор сценария и продюсер – Бакытжан Кулжабаев.

Фото: Мырзалиев Самат

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