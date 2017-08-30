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Трехметрового крокодила заметили на одном из пляжей Пхукета

30 августа 2017, 13:46

Это не первый случай появления морского крокодила вблизи местонахождения людей.

Власти острова Пхукет в Таиланде ловят трехметрового морского крокодила, замеченного в море у пляжа Банг Тао, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет- версию газеты Nation.

Крокодила сфотографировали туристы с помощью дрона, после чего фотография была передана властям, говорится в сообщении.

Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг заявил в среду, что туристам опасаться нечего и что рептилия будет поймана в кратчайшие сроки, сообщает газета.

По информации издания, это не первый случай появления морского крокодила вблизи пляжей Пхукета: в последний раз чуть меньшую по размеру рептилию видели в море у берегов острова в 2013 году.

По мнению экспертов, новый "гость", скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм, расположенных в соседних провинциях, или из чьего-то личного зоопарка, сообщает Nation.

Фото: nashzeleniymir.ru

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