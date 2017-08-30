Трехметрового крокодила заметили на одном из пляжей Пхукета
30 августа 2017, 13:46
Это не первый случай появления морского крокодила вблизи местонахождения людей.
Власти острова Пхукет в Таиланде ловят трехметрового морского крокодила, замеченного в море у пляжа Банг Тао, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет- версию газеты Nation.
Крокодила сфотографировали туристы с помощью дрона, после чего фотография была передана властям, говорится в сообщении.
Губернатор Пхукета Норапхат Плоттхонг заявил в среду, что туристам опасаться нечего и что рептилия будет поймана в кратчайшие сроки, сообщает газета.
По информации издания, это не первый случай появления морского крокодила вблизи пляжей Пхукета: в последний раз чуть меньшую по размеру рептилию видели в море у берегов острова в 2013 году.
По мнению экспертов, новый "гость", скорее всего, сбежал с одной из крокодиловых ферм, расположенных в соседних провинциях, или из чьего-то личного зоопарка, сообщает Nation.
Фото: nashzeleniymir.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875562-a274d75bec5a3efa4d09358aa221def8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...