Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

HR Кодекс - как инструмент для роста

31 августа 2017, 09:00

Наши ценности, как и основные принципы на которых строится наш бизнес, это профессионализм, оперативность, стабильность и социальная ориентированность.

Стремление быть лучшими и не останавливаться на достигнутом – стратегия, которую выбрала команда первого в стране тематизированного аквапарка Hawaii крупнейшего молла страны «Апорт» (Aport.kz). Успех динамичного роста и устойчивого развития компании «Аквапарк Гавайи» построен на HR Кодексе, о принципах работы которого нам рассказала HR-директора компании «Аквапарк Гавайи» Пуголовкиной Раушан.

- Как известно хорошая работа начинается с тщательной организации. Компания «Аквапарк Гавайи» работает на Казахстанском рынке более 7 лет, ее деятельность регулируется различными нормативными актами и стандартами, соблюдать их – неотъемлемая составляющая нашей работы. Между тем, основные принципы корпоративной политики основываются на важных юридических и этических нормах и для нас это не абстрактное понятие, а кодекс поведения, который соблюдается всеми работниками компании.

Раушан, каковы ваши основные принципы?

- Во-первых, мы поддерживаем честную конкуренцию, исключая коррупцию.

Во-вторых, мы поддерживаем принцип устойчивого развития – никаких неоправданных рисков здоровью человека. На первом месте, конечно, безопасность! В обязательном порядке проверки электро и энергоносителей, все сотрудники компании проходят обучение по использованию подобного оборудования. Важна в нашей работе и профессиональная гигиена, этому также уделяется большое внимание.

В-третьих, мы поддерживаем надлежащий уровень бухгалтерии и прозрачность финансовой отчетности. У нас работает отлаженная система внутреннего контроля, которая обеспечивает надлежащий контроль за всем документооборотом.

В-четвертых, мы поддерживаем и обеспечиваем условия труда, основанные на честности, уважении и отсутствии дискриминации.

В-пятых, мы поддерживаем разделение корпоративных и личных интересов.

В-шестых, мы постоянно поддерживаем сотрудничество с госструктурами, выдавая только достоверную информацию.



Какими ценностями, вы как компания, руководствуетесь?

- Наши ценности, как и основные принципы на которых строится наш бизнес, это профессионализм, оперативность, стабильность и социальная ориентированность.

Как корпоративные стандарты влияют на ежедневную работу каждого сотрудника?

- Есть определенные стандарты, действующие для всех сотрудников организации, есть также убеждения, разделяемые всей командой аквапарка, руководствуясь ими можно быть уверенным в завтрашнем дне, таким образом, соблюдения внутренних правил помогает эффективной работе команды, и вносит вклад в успех компании в целом.

Между тем, каждый из наших руководителей, определив четкую стратегию на данном этапе и в дальнейшем развитии, показывает личный пример работы в заданных стандартах, выделяя нас из числа многих компаний на рынке Казахстана. Очевидный факт, когда интересы компании и сотрудников сформированы в одном направлении, расти и развиваться всегда значительно легче.







MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...