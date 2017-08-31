HR Кодекс - как инструмент для роста

Наши ценности, как и основные принципы на которых строится наш бизнес, это профессионализм, оперативность, стабильность и социальная ориентированность.

Стремление быть лучшими и не останавливаться на достигнутом – стратегия, которую выбрала команда первого в стране тематизированного аквапарка Hawaii крупнейшего молла страны «Апорт» ( Aport.kz ). Успех динамичного роста и устойчивого развития компании «Аквапарк Гавайи» построен на HR Кодексе, о принципах работы которого нам рассказала HR-директора компании «Аквапарк Гавайи» Пуголовкиной Раушан.





- Как известно хорошая работа начинается с тщательной организации. Компания «Аквапарк Гавайи» работает на Казахстанском рынке более 7 лет, ее деятельность регулируется различными нормативными актами и стандартами, соблюдать их – неотъемлемая составляющая нашей работы. Между тем, основные принципы корпоративной политики основываются на важных юридических и этических нормах и для нас это не абстрактное понятие, а кодекс поведения, который соблюдается всеми работниками компании.





Раушан, каковы ваши основные принципы?





- Во-первых, мы поддерживаем честную конкуренцию, исключая коррупцию.





Во-вторых, мы поддерживаем принцип устойчивого развития – никаких неоправданных рисков здоровью человека. На первом месте, конечно, безопасность! В обязательном порядке проверки электро и энергоносителей, все сотрудники компании проходят обучение по использованию подобного оборудования. Важна в нашей работе и профессиональная гигиена, этому также уделяется большое внимание.





В-третьих, мы поддерживаем надлежащий уровень бухгалтерии и прозрачность финансовой отчетности. У нас работает отлаженная система внутреннего контроля, которая обеспечивает надлежащий контроль за всем документооборотом.





В-четвертых, мы поддерживаем и обеспечиваем условия труда, основанные на честности, уважении и отсутствии дискриминации.





В-пятых, мы поддерживаем разделение корпоративных и личных интересов.





В-шестых, мы постоянно поддерживаем сотрудничество с госструктурами, выдавая только достоверную информацию.









Какими ценностями, вы как компания, руководствуетесь?





- Наши ценности, как и основные принципы на которых строится наш бизнес, это профессионализм, оперативность, стабильность и социальная ориентированность.





Как корпоративные стандарты влияют на ежедневную работу каждого сотрудника?





- Есть определенные стандарты, действующие для всех сотрудников организации, есть также убеждения, разделяемые всей командой аквапарка, руководствуясь ими можно быть уверенным в завтрашнем дне, таким образом, соблюдения внутренних правил помогает эффективной работе команды, и вносит вклад в успех компании в целом.





Между тем, каждый из наших руководителей, определив четкую стратегию на данном этапе и в дальнейшем развитии, показывает личный пример работы в заданных стандартах, выделяя нас из числа многих компаний на рынке Казахстана. Очевидный факт, когда интересы компании и сотрудников сформированы в одном направлении, расти и развиваться всегда значительно легче.



















