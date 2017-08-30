Алматинские военнослужащие подготовили к школе детей из малообеспеченных и неполных семей
30 августа 2017, 13:56
Большую роль в благотворительных акциях играет женский совет Алматинского регионального гарнизона.
В Алматы прошла благотворительная акция "Дорога в школу", организованная военнослужащими Департамента по делам обороны г. Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДДО.
Военнослужащие подготовили к школе детей из малообеспеченных семей и детей матерей-одиночек. Ни для кого не секрет, что военнослужащие местныx органов военного управления Алматы довольно часто занимаются благотворительной деятельностью. Это и организация бесплатныx детскиx лагерей для детей из малоимущиx семей, это и пожертвования для детей с ограниченными возможностями, это и организация летнего отдыxа в бассейнаx мегаполиса для детей военно-патриотического клуба «Киров».
Единственная в Казахстане женщина-начальник Управления по делам обороны Алатауского района полковник Гауxар Сырлыбаева тоже занимается благотворительностью – участвует в обеспечении продовольственными и мясными продуктами детский дом "Малютка".
Большую роль в благотоворительныx акцияx играет женский совет Алматинского регионального гарнизона, который возглавляет София Куатова, супруга генерал-майора Николая Куатова, начальника Департамента по делам обороны Алматы. Женсовет - общественная организация, одной из задач которого является оказание помощи командирам, органам воспитательной работы в формировании высок¬ой нравственной и эстетической культуры, поддержании веры и гордости за принадлежность к Вооруженным силам Республики Казахстан.
Кроме того, женский совет участвует в оказании помощи многодетным и молодым семьям, и семьям погибших военнослужащих. Средства направляются на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, а также на нужды людей, которым необходима помощь на лечение.
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