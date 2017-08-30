На пр.Аль-Фараби в Алматы снова сбили пожилую женщину
30 августа 2017, 14:29
Женщину госпитализировали в больницу.
Наезд на пешехода произошел на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Навои, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося.
По их словам, женщина, 1931 года рождения, переходила дорогу в неположенном месте.
Водитель Mazda не успел среагировать и на полном ходу сбил женщину. Она была госпитализирована.
Фото: ru.sputniknews.kz
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