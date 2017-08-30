На пр.Аль-Фараби в Алматы снова сбили пожилую женщину

Наезд на пешехода произошел на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Навои , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан очевидцы случившегося.





По их словам, женщина, 1931 года рождения, переходила дорогу в неположенном месте.





Водитель Mazda не успел среагировать и на полном ходу сбил женщину. Она была госпитализирована.





Фото: ru.sputniknews.kz



















