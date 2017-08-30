В Астане проходит международная научно-практическая конференция в честь Дня Конституции

В Астане продолжает свою работу международная научно-практическая конференция «Конституция и модернизация общества и государства», посвященная Дню Конституции РК , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Сегодня вопросы реформирования законодательства спикеры обсуждают на двух площадках: университет КазГЮУ и ЕНУ им. Гумилева.





Организаторами конференции являются Конституционный Совет, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Национальный центр по правам человека РК, акимат Астаны. В мероприятии принимают участие делегаты из 14 стран и 8 международных организаций.





Среди тем дня: сильное правовое государство как фактор успешного и устойчивого развития общества, Конституция РК и проблемы модернизации правосознания казахстанского общества в контексте исторического документа Нурсултана Назарбаева «взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», реализация реформ через управление переменами, роль конституционных судов в защите прав человека, евразийский проект и ветер перемен и так далее.





Стоит отметить, что участники форума были единодушны во мнении, что Конституция Казахстана, как форма отражения закономерностей развития общества и государств, подвергалась модернизации адекватно происходящим внутри страны и мировом правовом пространстве трансформациям и вызовам.





По их мнению, эти успехи стали возможным благодаря четко выверенной концепции конституционного развития страны, автором которой является основатель нового независимого государства Казахстан Нурсултан Назарбаев, обеспечивающий форсированное движение по восходящей, единство народа, согласие и стабильность в обществе.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: inform.kz



