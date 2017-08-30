Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане проходит международная научно-практическая конференция в честь Дня Конституции

30 августа 2017, 14:40

Успехи страны стали возможными, благодаря выверенной концепции конституционного развития страны.

В Астане продолжает свою работу международная научно-практическая конференция «Конституция и модернизация общества и государства», посвященная Дню Конституции РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня вопросы реформирования законодательства спикеры обсуждают на двух площадках: университет КазГЮУ и ЕНУ им. Гумилева.

Организаторами конференции являются Конституционный Совет, Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Национальный центр по правам человека РК, акимат Астаны. В мероприятии принимают участие делегаты из 14 стран и 8 международных организаций.

Среди тем дня: сильное правовое государство как фактор успешного и устойчивого развития общества, Конституция РК и проблемы модернизации правосознания казахстанского общества в контексте исторического документа Нурсултана Назарбаева «взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», реализация реформ через управление переменами, роль конституционных судов в защите прав человека, евразийский проект и ветер перемен и так далее.

Стоит отметить, что участники форума были единодушны во мнении, что Конституция Казахстана, как форма отражения закономерностей развития общества и государств, подвергалась модернизации адекватно происходящим внутри страны и мировом правовом пространстве трансформациям и вызовам.

По их мнению, эти успехи стали возможным благодаря четко выверенной концепции конституционного развития страны, автором которой является основатель нового независимого государства Казахстан Нурсултан Назарбаев, обеспечивающий форсированное движение по восходящей, единство народа, согласие и стабильность в обществе.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: inform.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...