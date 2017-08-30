В Алматы более 300 водителей оштрафованы за нарушение правил парковки

Всего накануне сотрудниками дорожно-патрульной полиции и других приданных сил на дорогах мегаполиса выявлено 1 тысяча 886 нарушений ПДД. 333 водителя оштрафованы за нарушение правил парковки за сутки , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на местную полицейскую службу ДВД.

Как отметили в полиции, одно из самых распространённых - нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, регламентируемое ст. 597 ч.1 КРКобАП.





«333 автолюбителя за несоблюдение этой нормы законы привлечены к административной ответственности, 25 единиц автотранспорта водворены на специализированную штрафную стоянку. К слову, целенаправленные, масштабные рейдовые мероприятия в этом направлении активно ведутся уже на протяжении нескольких недель. Однако, как свидетельствует статистка, дисциплина водительского состава все еще желает лучшего. В очередной раз обращаемся к этой категории граждан и призываем их к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, поскольку за этим стоит жизнь и здоровье близких, дорогих Вам людей», - заявил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.





Отработка «Парковка» продолжается.



