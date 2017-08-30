Самолет авиакомпании «Скат» совершил вынужденную посадку
30 августа 2017, 15:23
Борт летел сообщением Астана-Ереван, пассажирке на борту стало плохо, предположительно, проблемы с сердцем.
Из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок на борту самолета «Скат» капитан принял решение экстренно приземлиться на запасном аэродроме, передает МИА «Казинформ».
По словам очевидцев, врача на борту не оказалось, первую помощь пытались оказать стюардессы, а давление у женщины-иностранки все повышалось. «И тут пилот разворачивает самолёт и, включив форсаж, направляется в ближайший аэропорт - Актау. Такой быстрой и аккуратной посадки я никогда в жизни не видела», - поделилась одна из пассажирок на своей странице в Фейсбук.
«Борт летел сообщением Астана-Ереван, пассажирке на борту стало плохо, предположительно, проблемы с сердцем. Но это со слов очевидцев, это не медики, сами диагноз не поставят. Капитан принял решение садиться на запасной аэродром в Актау. Во время приземления ей стало плохо еще раз. Вызвали бригаду медиков и приняли решение снять ее с рейса. Ее заберет скорая помощь, как мне сообщили только что. Если она почувствует себя хорошо и захочет продолжить полет, то она полетит другим рейсом завтра. Пока это вся информация», - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Сторожилова.
Автор: Анеля Касымова
Фото: inform.kz
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