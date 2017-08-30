Самолет авиакомпании «Скат» совершил вынужденную посадку

Из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок на борту самолета «Скат» капитан принял решение экстренно приземлиться на запасном аэродроме , передает , передает МИА «Казинформ»





По словам очевидцев, врача на борту не оказалось, первую помощь пытались оказать стюардессы, а давление у женщины-иностранки все повышалось. «И тут пилот разворачивает самолёт и, включив форсаж, направляется в ближайший аэропорт - Актау. Такой быстрой и аккуратной посадки я никогда в жизни не видела», - поделилась одна из пассажирок на своей странице в Фейсбук.





«Борт летел сообщением Астана-Ереван, пассажирке на борту стало плохо, предположительно, проблемы с сердцем. Но это со слов очевидцев, это не медики, сами диагноз не поставят. Капитан принял решение садиться на запасной аэродром в Актау. Во время приземления ей стало плохо еще раз. Вызвали бригаду медиков и приняли решение снять ее с рейса. Ее заберет скорая помощь, как мне сообщили только что. Если она почувствует себя хорошо и захочет продолжить полет, то она полетит другим рейсом завтра. Пока это вся информация», - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью авиакомпании Виктория Сторожилова.





Автор: Анеля Касымова